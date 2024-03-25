Еврокомиссия начала расследование против Alphabet, Apple и Meta

Еврокомиссия (ЕК) начала первое расследование в отношении компаний Alphabet, Apple и Meta из-за предполагаемого нарушения ими закона о цифровых рынках ЕС. Об этом сообщила пресс-служба ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня Еврокомиссия начала расследование несоблюдения правил в рамках закона о цифровых рынках <...>", - говорится в тексте. Это касается "правил Alphabet по управлению в Google Play", "правил Apple по управлению в App Store", а также некоторых правил Meta, подчеркнули в ЕК.

О претензиях ЕК

Как говорится в документе, Еврокомиссия "начала расследование, чтобы оценить, нарушают ли европейский закон меры, принятые Alphabet и Apple в отношении приложений". "Статья 5(4) DMA требует, чтобы компании позволяли разработчикам приложений бесплатно "направлять" потребителей к предложениям за пределами магазинов приложений компаний. ЕК обеспокоена тем, что меры Alphabet и Apple могут не полностью соответствовать требованиям, поскольку они накладывают различные ограничения. Они ограничивают, среди прочего, возможности разработчиков свободно общаться и продвигать предложения, а также напрямую заключать контракты, в том числе путем установления различных сборов", - поясняет ЕК.

Еще одна претензия ЕК касается Apple. "Еврокомиссия возбудила дело против Apple в отношении ее мер по соблюдению обязательств по предоставлению конечным пользователям возможности легко удалять любые программные приложения на iOS, легкому изменению настроек по умолчанию на iOS и предложению пользователям экранов выбора, которые должны эффективно и легко позволить им выбирать альтернативную службу по умолчанию, например, браузер или поисковую систему, на своих телефонах iPhone", - отметила ЕК, подчеркнув, что "обеспокоена тем, что меры Apple, включая дизайн экрана выбора веб-браузера, могут мешать пользователям по-настоящему осуществлять выбор услуг в экосистеме Apple, что противоречит статье 6(3) DMA".

Наконец, ЕК возбудила дело против Meta, чтобы выяснить, "соответствует ли недавно введенная модель "плати или дай согласие" для пользователей в ЕС статье 5 (2) DMA, которая требует, чтобы компании получали согласие от пользователей, когда они намереваются объединить или перекрестно использовать свои персональные данные в различных основных сервисах платформы". "Еврокомиссия обеспокоена тем, что бинарный выбор, налагаемый моделью Meta "плати или дай согласие", может не обеспечить реальной альтернативы в случае, если пользователи не дают согласия, тем самым не достигая цели предотвращения накопления личных данных компаниями", - пояснила ЕК.

О дальнейшем развитии ситуации

Еврокомиссия намерена завершить расследование в течение 12 месяцев. "Если расследование подтвердит нарушения, Еврокомиссия проинформирует соответствующие компании о своих предварительных выводах и объяснит меры, которые она рассматривает или должна принять компания для эффективного решения претензий", - пояснила ЕК.

В случае обнаружения нарушения Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% от общего мирового оборота компании. "Такие штрафы могут достигать 20% в случае повторного нарушения. Более того, в случае систематических нарушений Еврокомиссия может также принять дополнительные меры правовой защиты, такие как обязать компанию продать бизнес или его части или запретить приобретать дополнительные услуги, связанные с систематическим несоблюдением требований", - добавила ЕК.

Закон о цифровых рынках

Евросоюз с 25 августа в рамках DSA решил усилить контроль над деятельностью 19 онлайн-платформ, которые, по мнению чиновников, подпадают под категорию "особо крупных". Сейчас к ним отнесены в том числе сервисы X, TikTok, Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google и Amazon Store. Как подчеркивают в Еврокомиссии, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе "с пророссийской пропагандой". Там отмечают, что Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил и применять санкции к ним при обнаружении нарушений.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!