В ЕС допустили возможность сотрудничества с Россией против терроризма

Евросоюз, возможно, не отказался бы возобновить сотрудничество с Россией в сфере борьбы с терроризмом, если бы Москва выступила с соответствующим предложением. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если Россия выступит с заслуживающим доверия предложением, которое имеет рациональную основу и соответствует международным правилам, ЕС, возможно, не скажет нет", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, возможна ли кооперация между ЕС и РФ по борьбе с терроризмом после теракта в "Крокус сити холле".

Стано напомнил, что после начала Россией военной операции в Украине ЕС полностью приостановил сотрудничество с Москвой. Он также подчеркнул, что ЕС четко и оперативно осудил теракт в "Крокус сити холле" в Москве.

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