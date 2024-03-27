Италия усилит меры безопасности перед Пасхой

Итальянская полиция повысит уровень бдительности в преддверии пасхальных праздников. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министерство внутренних дел страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В преддверии предстоящих пасхальных праздников было согласовано усиление деятельности полиции по наблюдению и контролю", - сказано в заявлении ведомства.

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