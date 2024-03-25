Нетаньяху отменил визит делегации в США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил визит высокопоставленной делегации в США после принятия резолюции Советом Безопасности (СБ) ООН по Газе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters.

Как сообщили в канцелярии премьера, он принял такое решение в связи с позицией Соединенных Штатов, которые не наложили вето на резолюцию Совбеза ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа в период Рамадана.

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