Турция ждет от Израиля скорейшего выполнения резолюции ООН по Газе

Турция ждет, что Израиль в самом скором времени выполнит принятую Совбезом ООН резолюцию по прекращению огня в секторе Газа. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Турции Онджу Кечели, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы считаем позитивным шагом решение СБ ООН с требованием немедленного прекращения огня в Газе в течение месяца Рамадан, а также предоставления гуманитарного доступа в Газу. Хотим, чтобы Израиль как можно скорее выполнил требования этой резолюции", - заявил дипломат.

Кечели также "призвал международное сообщество занять общую позицию против Израиля, чтобы положить конец гуманитарной катастрофе в Газе и найти окончательное решение для израильско-палестинского вопроса".

Ранее, СБ ООН принял резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе

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