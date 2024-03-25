https://news.day.az/world/1647226.html Фидан и Столтенберг обсудили региональные события
Фидан и Столтенберг обсудили региональные события
Министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Day.Az.
В ходе беседы стороны обсудили региональные события и подготовку к встрече министров иностранных дел стран НАТО, которая состоится на следующей неделе.
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