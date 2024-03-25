У Израиля нет морального права останавливать войну

Отсутствие решающей победы над радикальным движением ХАМАС в секторе Газа может приблизить Израиль к войне на севере с шиитским движением "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил израильский министр обороны Йоав Галант перед встречей в Вашингтоне с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Отсутствие решающей победы в секторе Газа может приблизить нас (Израиль - прим. ТАСС) к войне на севере [с "Хезболлах"]", - распространила высказывания Галанта пресс-служба израильского Минобороны.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) будем действовать против ХАМАС везде - в том числе и там, где мы еще не были", - продолжил министр, имея в виду, в частности, город Рафах на юге сектора Газа. "У нас (Израиля - прим. ТАСС) нет морального права останавливать войну в секторе Газа, пока мы не вернем всех заложников домой", - добавил он. Галант заверил, что Израиль "найдет альтернативу [правящему в секторе Газа движению] ХАМАС, чтобы ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) смог выполнить свою миссию [по уничтожению ХАМАС и освобождению заложников]".

В пресс-службе Минобороны Израиля указали, что на понедельник у Галанта запланированы переговоры с Салливаном в Белом доме, после чего он намерен встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!