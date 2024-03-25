США не планируют расширять сотрудничество с Россией в сфере безопасности.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Он отметил, что госсекретарь выступил в субботу с заявлением, в котором выразил глубокие соболезнования от имени США в связи с гибелью людей в результате нападения на "Крокус Сити Холл" в Москве.

"Как и в этом случае, если в будущем у нас будут разведданные, мы, конечно, предоставим их российскому правительству, потому что мы не хотим, чтобы террористические атаки были успешными где-либо в мире. Мы не хотим, чтобы российский народ страдал", - сказал Миллер.

Он отметил, что США никогда не имели проблемы с российским народом.

"Если у нас будет разведывательная информация о потенциальных атаках, мы предоставим эту информацию российскому правительству так же, как мы предоставляем ее правительству Ирана, с которым у нас глубокие разногласия. Мы не хотим, чтобы люди в Иране страдали. У нас нет никаких проблем с народом Ирана или России.

Но очевидно, что мы не собираемся расширять сотрудничество в сфере безопасности, укреплять какие-либо соглашения о безопасности или заключать какие-либо соглашения о безопасности с правительством России", - добавил он.

Отметим, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

СК РФ сообщает, что число погибших в теракте в "Крокус сити холле" выросло до 139 человек. Опознаны тела 68 погибших.