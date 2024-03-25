ООН назвала принятую резолюцию по Газе "обязательной к исполнению"

Резолюция Совета Безопасности ООН о прекращении огня в секторе Газа обязательна к исполнению. Об этом в ходе брифинга заявил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, все резолюции Совбеза ООН являются международным правом, включая эту резолюцию по Газе. Они настолько же обязательны к исполнению, как и международное право, отметил Хак.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что данная резолюция не является обязательной.

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