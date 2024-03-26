Турция намерена ввести в строй первый энергоблок АЭС "Аккую"

Соглашение с Росатомом по строительству АЭС "Аккую" предполагает ввод в строй первого энергоблока в 2025 году, но Турция пытается немного сдвинуть дату на более ранний срок.

Об этом сообщил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар на площадке форума "Атомэкспо-2024" в Сочи, передает Day.Az.

"Мы прилагаем интенсивные усилия для ввода в эксплуатацию первого реактора АЭС "Аккую" в этом году. Это наша цель, и мы работаем в этом направлении, особенно Росатом, подрядчики и наш атомный регулятор. Есть разные трудности, и технические, и другие. Надеюсь, мы сможем этого добиться. По условиям соглашения с Росатомом этот срок [ввода в строй первого реактора] установлен на 2025 год. Мы пытаемся его немного сдвинуть назад", - заявил министр.

Байрактар добавил, что предварительной датой является 29 октября, то есть День Турецкой Республики.

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