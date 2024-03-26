Израиль считает позором отказ СБ ООН осудить атаку ХАМАС

Израиль считает позором, что Совет Безопасности ООН отказался осудить атаку членов радикального палестинского движения ХАМАС в Израиле 7 октября.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан на заседании СБ ООН, комментируя принятую резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в секторе Газа на период месяца рамадан.

"Я хочу выразить глубочайшие соболезнования российскому народу и семьям всех жертв чудовищного теракта, произошедшего в пятницу. Террор всегда должен осуждаться самым суровым образом. Совет Безопасности оправданно быстро, очень быстро осудил пятничный теракт в России. Также быстро был осужден теракт в Иране против полицейского участка в декабре. И все же по сей день совет отказывается осудить самую масштабную и варварскую резню, которой подвергся еврейский народ со времен Холокоста. По меньшей мере 137 человек были убиты в пятницу радикальными джихадистами в концертном зале "Крокус сити холл" в России, и приблизительно шесть месяцев назад почти 400 человек были убиты на музыкальном фестивале "Нова" в Израиле радикальными джихадистами из ХАМАС", - утверждает Эрдан.

По его мнению, Совет Безопасности ООН "проводит дискриминацию между русскими, убитыми на концерте, и израильтянами, убитыми на музыкальном фестивале". "Гражданские лица, уважаемые коллеги, независимо от того, где они живут, заслуживают того, чтобы наслаждаться музыкой в безопасности и спокойствии. И Совет Безопасности должен обладать моральной совестью, чтобы осудить подобные акты террора одинаково, без дискриминации. К сожалению, и сегодня Совет отказался осудить массовое убийство 7 октября. Это позор", - полагает постпред Израиля.

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