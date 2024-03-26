В ХАМАС готовы обменять заложников

Движение ХАМАС готово участвовать в обмене заложников, удерживаемых в секторе Газа, на палестинских заключенных в свете принятия Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о временном прекращении огня в анклаве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление опубликовано в официальном Telegram-канале движения.

"ХАМАС приветствует призыв СБ ООН к немедленному перемирию и подчеркивает необходимость ввести постоянный режим прекращения огня, вывести все израильские войска из Газы и вернуть перемещенных лиц в места их проживания. Мы подтверждаем, что готовы немедленно принять участие в обмене пленными, который приведет к освобождению заложников и палестинских заключенных", - говорится в документе. В ХАМАС также призвали СБ "оказать давление на Израиль, чтобы тот соблюдал принятую резолюцию о прекращении огня и прекратил войну", и поблагодарили страны, принявшие участие в подготовке документа, "за поддержку палестинского народа".

Движение отметило, что необходимо обеспечить палестинцам свободу перемещения в Газе и доступ к гуманитарной помощи во всех районах палестинского анклава. ХАМАС призвало предоставить спецтехнику, которая позволит расчистить завалы, чтобы найти и похоронить всех погибших.

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