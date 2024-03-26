Япония одобрила экспорт новейшего истребителя

Правительство Японии приняло резолюцию, смягчающую ограничения на экспорт оборонного оборудования, что позволит стране осуществлять поставки в другие страны новейшего истребителя, который разрабатывается совместно с Великобритании и Италией. Об этом объявил кабмин страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На заседании правительства во главе с премьер-министром Фумио Кисидой была утверждена обновленная версия правил экспорта оборонного оборудования и технологий. Ранее в этом месяце к договоренности о необходимости внести соответствующие поправки в законодательство пришли правящая Либерально-демократическая партия Японии и ее младший партнер по коалиции партия Комэйто.

В то же время перечень стран, куда разрешен экспорт, ограничен. В него входят только государства, которым Япония может передавать оборонные технологии и оборудование, поскольку те являются участниками международных соглашений и поэтому обязуются использовать их в соответствии с целями и принципами Устава ООН. В перечень вошли Австралия, Великобритания, Вьетнам, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Малайзия, ОАЭ, США, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Франция, Швеция. Экспорт в страны, где ведутся боевые действия, осуществляться не будет.

В декабре 2022 года Япония, Италия и Великобритания договорились о совместной разработке истребителя нового поколения, который должен быть готов к 2035 году. Соответствующие программы - Tempest, реализуемая Лондоном и Римом, и японская F-X - были объединены под названием GCAP (Global Combat Air Programme). Проект нацелен на создание истребителя, который станет альтернативой разработкам США и ЕС. Оперативная совместимость с военной техникой США и НАТО будет его центральной концепцией.

В проекте будут задействованы компании из трех стран. В марте 2023 года японская корпорация Mitsubishi Electric, итальянская компания Leonardo, ее британское подразделение Leonardo UK и итальянская Elettronica заключили соглашение о сотрудничестве в сфере разработки истребителя шестого поколения.

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