В Японии сообщили о работе над организацией возможной встречи с КНДР

Правительство Японии по различным каналам продолжает вести работу, направленную на организацию встречи между японским премьер-министром Фумио Кисидой и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом на пресс-конференции заявила глава МИД Японии Ёко Камикава, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Премьер-министр Кисида лично неоднократно заявлял, что для решения существующих проблем необходимо проведение встречи на высшем уровне с председателем Ким Чен Ыном и что для организации такой встречи необходимо активизировать консультации на высоком уровне. Для этого по различным каналам продолжает вестись работа", - отметила она в ответ на просьбу журналистов прокомментировать заявление сестры лидера КНДР Ким Ё Чжон.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи опубликовало заявление Ким Ё Чжон, в котором та сообщила, что недавно Кисида довел до Пхеньяна свое желание как можно скорее встретиться с председателем государственных дел КНДР. В то же время Ким Ё Чжон подчеркнула, что одного лишь желания Кисиды встретиться с Ким Чен Ыном недостаточно, в Токио должны показать настрой на улучшение отношений на практике. Сестра лидера КНДР отметила, что для улучшения двусторонних отношений, "полных непонимания и недоверия", важно практическое политическое решение Токио.

Кисида, как и его предшественники в последние годы, неоднократно заявлял, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13 граждан Японии и позволил 5 из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.

Южнокорейские СМИ ранее сообщали, что представители КНДР и Японии в июне 2023 года провели по меньшей мере две встречи в третьих странах для обсуждения проблемы похищенных японских граждан. Власти Японии официально это не подтверждали.

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