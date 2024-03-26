В России хотят запретить бессрочные трудовые контракты с мигрантами

Министерство труда и социальной защиты РФ предложило ограничить сроки трудовых договоров с мигрантами двумя годами. Об этом пишет газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Как показывает практика, это достаточный срок для завершения тех проектов, под которые был нанят специалист", - заявили в Минтруде.

Законопроект Минтруда "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в РФ" уже был одобрен комитетом Госдумы по труду и социальной политике.

Отмечается, что от мигрантов потребуют выезда из страны через определенное время после завершения проектов, над которыми они работали на срочной основе. Сейчас трудовые договоры с мигрантами могут заключаться и на бессрочной основе.

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