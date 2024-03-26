В Дании допустили передачу F-16 Аргентине вместо Украины

Министр обороны Дании Лунд Поульсен заявил, что Украина может не получить все имеющиеся у страны американские истребители F-16. Об этом он высказался в эфире телеканала TV2, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Поульсен допустил продажу F-16 Аргентине вместо передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ). В понедельник, 25 марта, он отправился в Аргентину для обсуждения потенциальной сделки с истребителями.

"Мне предстоит обсудить условия потенциального соглашения, но ясно, что мы находимся на заключительном этапе оформления сделки", - отметил он.

Глава Минобороны Дании назвал решение страны отправить 19 своих F-16 Украине "существенным пожертвованием". По его словам, Копенгаген больше всех помогает Киеву, поэтому "с чистой совестью может продать оставшиеся самолеты".

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