Британские фермеры устроили протесты в центре Лондона

Британские фермеры устроили в центре Лондона акции протеста против дешевого импорта сельхозпродукции, пригнав на место свыше 150 единиц сельскохозяйственной техники. Об этом сообщает издание Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Более 150 единиц фермерской техники с их слепящими фарами и оглушающими гудками провели один из самых шумных протестов, которые видел Вестминстер (район в центре Лондона. - "Газета.Ru")", - следует из сообщения.

Отмечается, что аграрии недовольны низкими ценами на импортируемую в страну сельскохозяйственную продукцию, что мешает местным предпринимателям вести бизнес.

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