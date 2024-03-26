США озадачены решением Нетаньяху не отправлять делегацию в Вашингтон

Администрация президента США Джо Байдена озадачена решением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не отправлять в Вашингтон делегацию для обсуждения ситуации вокруг города Рафах в секторе Газа. С таким заявлением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, отказ США блокировать резолюцию Совета Безопасности ООН, призывающую к прекращению огня в секторе Газа, не означает смены позиции Вашингтона. "Оно [решение] соответствует всему, что мы говорили ранее, и нашим стремлениям. Мы сами определяем свою политику", - сказал представитель Белого дома.

Кирби отметил, что США "в некоторой степени озадачены" решением Нетаньяху не отправлять делегацию в Вашингтон. По его словам, аппарат израильского премьера пытается представить ситуацию таким образом, будто между США и Израилем возникли противоречия, хотя в этом якобы нет необходимости. "Повторюсь, наш подход никак не изменился", - заключил представитель Белого дома.

В понедельник Нетаньяху решил не направлять делегацию Израиля в США после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа в период месяца Рамадан без обязательного освобождения удерживаемых в палестинском анклаве заложников. В канцелярии главы кабмина еврейского государства отметили, что "США отошли от своей последовательной позиции в Совете Безопасности, где всего несколько дней назад увязывали прекращение огня с освобождением заложников".

19 марта газета Yedioth Ahronoth сообщила, что Нетаньяху по просьбе президента США Джо Байдена на текущей неделе направит в Вашингтон министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера и главу Совета национальной безопасности Цахи Ханегби для обсуждения вопросов, связанных с ожидаемой военной операцией в городе Рафах на юге Газы. В настоящее время в американской столице находится израильский министр обороны Йоав Галант.

25 марта СБ ООН принял подготовленный десятью непостоянными членами СБ проект резолюции, которая содержит требование прекратить огонь в секторе Газа на время священного для мусульман месяца Рамадан (наступил 10 марта). За документ проголосовали 14 членов СБ ООН, включая Россию, Китай, Великобританию и Францию. Воздержались лишь Соединенные Штаты. Перед голосованием постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предложил внести в проект устную поправку, которая предусматривает замену формулировки "продолжительное прекращения огня" на "постоянное прекращение огня". Однако это предложение не было поддержано большинством голосующих, Вашингтон проголосовал против.

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