В Канаде заявили, что прекратят экспорт летального и нелетального оружия в Израиль

Власти Канады прекратят экспорт в Израиль как летальных, так и нелетальных вооружений. Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы не отправляли никакого оружия [Израилю] и не одобряли разрешений на поставки оружия с 7 октября [2023 года], и мы не одобряли разрешений на поставки какого-либо нелетального оборудования с 8 января. Это наша политика сейчас <...>, ситуация [на Ближнем Востоке] настолько нестабильна, что мы не будем одобрять какие-либо разрешения [на поставки оружия Израилю], в том числе на нелетальное оборудование", - сказала глава МИД.

На прошлой неделе Жоли заявила изданию Toronto Star, что Канада прекратит поставки оружия Израилю. Это произошло после того, как 18 марта канадский парламент по инициативе оппозиции большинством голосов принял необязательную к исполнению резолюцию, призывающую правительство премьер-министра Джастина Трюдо прекратить экспорт оружия в Израиль.

В феврале Трюдо в ходе заседания парламента утверждал, что Оттава с 7 октября 2023 года прекратила выдачу разрешений на экспорт вооружений в Израиль.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!