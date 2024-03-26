Китай решительно отвергает обвинения США

КНР решительно отвергает безосновательные обвинения США в адрес своих граждан, считая действия американской администрации безответственными. Об этом заявил официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС предъявление США семи гражданам КНР обвинений в киберпреступлениях и введение Вашингтоном санкций, передает Day.Az .

"Китай в соответствии с законодательством выступает категорически против и принимает меры для борьбы со всеми формами кибератак", - подчеркнул представитель китайского диппредставительства. По его словам, США "без достоверных доказательств пришли к неуместному выводу, выдвинув беспочвенные обвинения" и введя "в одностороннем порядке незаконные санкции".

Такое поведение вашингтонской администрации в КНР считают "крайне безответственным", подчеркнули в посольстве. "Китай решительно отвергает это и твердо намерен отстаивать свои законные права и интересы", - заявил представитель дипмиссии КНР.

Угроза мировой критической инфраструктуре со стороны США

Ли Пэнъюй также отметил, что большинство кибератак осуществляются с территории США, тем самым Вашингтон ставит под угрозу мировую критическую инфраструктуру.

"США сами являются источником и основным исполнителем кибератак. Киберкомандование Вооруженных сил США открыто заявило, что критическая инфраструктура других стран является законной целью для кибератак США, что подвергает мировую критическую инфраструктуру огромным рискам", - отметил представитель диппредставительства КНР

По его словам, с 2023 года Китай публикует "доклады, свидетельствующие о том, что правительство США давно проводит кибератаки против критической инфраструктуры" страны. "Мы призываем США прекратить кибершпионаж и кибератаки по всему миру, а также отказаться от клеветы в адрес других стран под предлогом [обеспечения] кибербезопасности", - подчеркнул представитель посольства.

Он добавил, что обеспечение безопасности в киберпространстве представляет "глобальный вызов", а Китай "серьезно пострадал от кибератак". "Мы уверенно боремся, и положили конец всем видам злонамеренной киберактивности в соответствии с законом, и выступаем за то, чтобы все страны дали совместный ответ посредством диалога и сотрудничества", - подчеркнул представитель посольства. По его словам, Китай "надеется, что все причастные стороны изберут ответственный подход и сообща будут защищать мир и безопасность в киберпространстве".

В понедельник США в координации с властями Великобритании внесли в санкционный список научно-технологическую компанию "Ухань сяожуйчжи", а также китайских граждан Чжао Гуанцзуна и Ни Гаобиня, якобы связанных с хакерской группировкой APT31. Как следует из заявления, распространенного пресс-службой Госдепартамента, власти США предъявили этим лицам, а также еще пяти гражданам КНР обвинения в сговоре с целью совершения киберпреступлений. По утверждению американской стороны, ограничительные меры приняты ввиду причастности указанных лиц и компании к "злонамеренной киберактивности", якобы представляющей угрозу безопасности США.