https://news.day.az/world/1647296.html Полиция Стамбула провела рейды против сторонников "ИГ"
Полиция Стамбула провела рейды против сторонников "ИГ"
Полиция Стамбула задержала 17 подозреваемых в причастности к запрещенной стране международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает государственное агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что в ходе расследования, проведенного Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности главной прокуратуры Стамбула, было установлено, что всего 27 человек осуществляли деятельность, связанную с "ИГ".
Поисковые мероприятия по задержанию других подозреваемых продолжаются.
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