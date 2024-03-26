Полиция Стамбула провела рейды против сторонников "ИГ"

Полиция Стамбула задержала 17 подозреваемых в причастности к запрещенной стране международной террористической организации "Исламское государство". Об этом сообщает государственное агентство Anadolu, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в ходе расследования, проведенного Бюро по расследованию терроризма и организованной преступности главной прокуратуры Стамбула, было установлено, что всего 27 человек осуществляли деятельность, связанную с "ИГ".

Поисковые мероприятия по задержанию других подозреваемых продолжаются.

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