Стало известно, куда Кейт Миддлтон улетела вместе с принцем Уильямом

Принцесса Кейт Миддлтон вместе со своим супругом, принцем Уильямом, и детьми отправилась в загородное поместье. Об этом сообщает Entertainment Tonight, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Накануне Кейт Миддлтон и принц Уильям улетели с детьми на вертолете в неизвестном направлении. Журналисты сообщают, что сейчас члены королевской семьи находятся в загородном поместье Анмер Холле в графстве Норфолк, которое расположено на востоке Англии. Там принцесса Уэльская и ее супруг проведут школьные каникулы детей. Предполагается, что они также встретятся с королем Карлом III.

При этом Кейт Миддлтон и принц Уильям пропустят пасхальную службу в отличие от других членов королевской семьи. Принц и принцесса Уэльские проведут время наедине с детьми: 10-летним принцем Джорджем, 8-летней принцессой Шарлоттой и 5-летним принцем Луи.

16 января Кейт Миддлтон была доставлена в одну из клиник Лондона. В этот же день ей провели операцию. По словам официальных представителей королевской семьи, хирургическое вмешательство было плановым. Позже источник заявил, что супруга принца Уильяма собирается восстанавливаться дома.

22 марта Кейт Миддлтон официально сообщила, что сейчас проходит ранние стадии курса профилактической химиотерапии. Рак был обнаружен во время тестов, сделанных после операции в брюшной полости. После этого откровения король Великобритании заявил, что гордится мужеством принцессы.

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