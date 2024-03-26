Арестован восьмой фигурант дела о нападении на "Крокус Сити Холл" в Москве, передает во вторник Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, по решению Басманного суда Москвы уроженец Кыргызстана Алишер Касимов, сдававший исполнителям теракта квартиру, заключен под стражу.

"Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Касимову меры пресечения в виде содержания под стражей", - огласила постановление судья.

Отметим, что 22 марта произошла стрельба в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник". В результате теракта погибли 139 человек.

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