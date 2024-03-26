Протестующие фермеры развели костер перед парламентом ЕС в Брюсселе

Протестующие фермеры устроили новую акцию против "вредящей аграрному бизнесу" политики Евросоюза в центре Брюсселя.

Как передает Day.Az об этом сообщает 26 марта газета Politico.

Утром они прибыли на тракторах в Европейский квартал бельгийской столицы. Техника окружила площадь Люксембурга, после чего фермеры собрались перед зданием Европейского парламента. Они развели костер под звуки композиции "Stayin' Alive" группы Bee Gees.

Тракторы заблокировали часть улиц, ведущих к учреждениям ЕС. В частности из-за акции полностью перекрыта одна из наиболее оживленных дорог Брюсселя, улица де ла Лой.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!