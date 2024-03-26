https://news.day.az/world/1647341.html Британские военные сбросили в сектор Газа 10 тонн гуманитарной помощи - ФОТО
Британские военные сбросили в сектор Газа 10 тонн гуманитарной помощи - ФОТО
25 марта Королевские ВВС Великобритании впервые сбросили с воздуха более 10 тонн продовольствия в Газу в рамках международных усилий по оказанию жизненно важной спасательной помощи гражданскому населению.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство обороны Великобритании.
Сообщается, что в контейнерах с гуманитарной помощью находятся вода, рис, оливковое масло, мука, консервы, детское питание и прочее.
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