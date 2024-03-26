Лондонский суд отложил экстрадицию Ассанжа в США

Высокий суд Великобритании разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США. Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters.

При этом суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться и что ему не грозит смертная казнь.

До этого адвокат основателя WikiLeaks рассказал, что министерство юстиции США не собирается идти на уступки и продолжает настаивать на экстрадиции Ассанжа по всем 18 обвинениям, за которые ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

В то же время газета The Wall Street Journal писала, что американские власти предложили смягчить приговор за признание вины в ином, менее тяжком преступлении.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022-м МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы.

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