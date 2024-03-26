Страны НАТО могут начать сбивать пролетающие вблизи границ ракеты

Члены НАТО рассматривают возможность сбивать ракеты, которые пролетают вблизи границ альянса. Как передает Day.Az, об этом заявил заместитель главы польского МИД Анджей Шейна в эфире радиостанции RMF24.

"В НАТО анализируются различные концепции, в том числе: чтобы такие ракеты были сбиты, когда они находятся очень близко к границе НАТО - но это должно было бы произойти с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий - тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории НАТО", - сказал Шейна, комментируя сообщения о российской ракете, нарушившей воздушное пространство Польши.

По его словам, Россия должна привыкнуть к тому, "что сторона НАТО, сторона демократических стран, ЕС начнут задавать определенный тон, когда речь идет о разрешении конфликта на Украине".

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