Террористическая угроза в России сохраняется

В России сохраняется террористическая угроза.

Как передает Day.Az, об этом сказал директор ФСБ страны Александр Бортников.

"Да, к сожалению, это так", - сказал он.

Он также отметил, что все правоохранительные органы и граждане РФ нацелены на предотвращение террористических актов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!