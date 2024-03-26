https://news.day.az/world/1647381.html Террористическая угроза в России сохраняется – глава ФСБ
Террористическая угроза в России сохраняется – глава ФСБ
В России сохраняется террористическая угроза.
Как передает Day.Az, об этом сказал директор ФСБ страны Александр Бортников.
"Да, к сожалению, это так", - сказал он.
Он также отметил, что все правоохранительные органы и граждане РФ нацелены на предотвращение террористических актов.
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