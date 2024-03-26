Назначен новый секретарь СНБ Украины

Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.

Как передает Day.Az, соответствующий указ подписал президент Украины Володимир Зеленский.

Согласно информации, Литвиненко сменил на этой должности Алексея Данилова.

Литвиненко работал председателем Службы внешней разведки Украины с 23 июля 2021 года.

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