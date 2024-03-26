https://news.day.az/world/1647385.html Назначен новый секретарь СНБ Украины
Назначен новый секретарь СНБ Украины
Глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко стал новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны страны.
Как передает Day.Az, соответствующий указ подписал президент Украины Володимир Зеленский.
Согласно информации, Литвиненко сменил на этой должности Алексея Данилова.
Литвиненко работал председателем Службы внешней разведки Украины с 23 июля 2021 года.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре