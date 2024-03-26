США нанесли авиаудары по Сирии

По меньшей мере восемь человек погибли, еще 32 ранены в результате авиационных ударов США по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице министерства обороны Сирии в Facebook.

"Сегодня утром силы США нанесли удары с воздуха с помощью военной авиации и беспилотников по ряду городов, деревень и военных объектов в провинции Дейр-эз-Зор", - говорится в сообщении.

В результате атак "погибли семь военнослужащих и один мирный житель, 19 военнослужащих и 13 гражданских лиц пострадали".

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