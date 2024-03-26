https://news.day.az/world/1647396.html Украина получит от ЕС 16 миллиардов евро
Украина получит от ЕС 16 миллиардов евро
Украина ждет получения 16 миллиардов евро от ЕС в 2024 году в рамках программы Ukraine Facility.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Мы ждем получения в этом году 16 миллиардов евро", - написал Шмыгаль в социальных сетях.
Ранее Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в проблемах с боеприпасами с украинской армией, назвав это позором для Европы.
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