Украина получит от ЕС 16 миллиардов евро

Украина ждет получения 16 миллиардов евро от ЕС в 2024 году в рамках программы Ukraine Facility.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Мы ждем получения в этом году 16 миллиардов евро", - написал Шмыгаль в социальных сетях.

Ранее Владимир Зеленский обвинил Евросоюз в проблемах с боеприпасами с украинской армией, назвав это позором для Европы.

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