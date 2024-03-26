Новое правительство Палестины могут привести к присяге

Новое правительство Палестины под руководством Мухаммеда Мустафы может быть приведено к присяге в течение ближайших нескольких дней, сообщают арабские СМИ, передает Day.Az.

Согласно информации, ожидается, что это произойдет до начала следующей недели.

Пока официальные представители Палестинской национальной администрации не комментировали эту информацию.

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