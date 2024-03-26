Салливан обсудил с министром обороны Израиля борьбу с ХАМАС

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Израиля Йоав Галант провели продуктивные переговоры по вопросу борьбы с радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

По ее словам, Салливан и Галант, находящийся с визитом в Вашингтоне, "провели хорошую, продуктивную встречу". "Они обсудили то, как наилучшим образом добиться окончательного поражения ХАМАС в Газе", - отметила пресс-секретарь. Как она подчеркнула, Салливан заявил Галанту, что президент США Джо Байден "полностью поддерживает" право Израиля на самооборону перед лицом "всех угроз, в том числе со стороны Ирана".

Как сообщила представитель Белого дома, Салливан и Галант обсудили необходимость наращивания Израилем усилий по доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. Она также отметила, что решение США воздержаться при голосовании в Совете Безопасности ООН по резолюции о прекращении огня в секторе Газа "не означает изменений" в политике Вашингтона.

В понедельник премьер Израиля Биньямин Нетаньяху решил не направлять делегацию еврейского государства в США после того, как Вашингтон не наложил вето в Совете Безопасности ООН на резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в период священного для мусульман Рамадана без обязательного освобождения удерживаемых в Газе заложников. В канцелярии главы кабмина отметили, что "США отошли от своей последовательной позиции в Совете Безопасности, где всего несколько дней назад увязывали прекращение огня с освобождением заложников".

19 марта газета Yedioth Ahronoth сообщила, что Нетаньяху по просьбе Байдена на текущей неделе направит в Вашингтон министра стратегического планирования Израиля Рона Дермера и главу Совета национальной безопасности Цахи Ханегби для обсуждения вопросов, связанных с ожидаемой военной операцией в городе Рафах на юге Газы. В настоящее время в американской столице находится израильский министр обороны.

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