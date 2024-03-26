В США продлили режим чрезвычайного положения
Президент США Джо Байден принял решение продлить чрезвычайное положение в стране еще на год из-за угрозы кибербезопасности страны.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Белого дома.
Согласно информации, чрезвычайное положение было введено в США 1 апреля 2015 года.
В сообщении говорится, что значительная вредоносная деятельность в киберпространстве продолжает представлять исключительную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США. "Поэтому чрезвычайное положение, объявленное 1 апреля 2015 года, должно продолжать действовать и после 1 апреля 2024 года", - отмечается в сообщении.
Отмечается, что решение "должно быть опубликовано в Федеральном реестре и направлено в Конгресс".
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре