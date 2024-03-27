Конгресс расследует закрытие и эвакуацию посольств США при администрации Байдена

Комитет по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США расследует серию инцидентов с закрытием американских дипломатических представительств по всему миру в период президентства Джо Байдена, в том числе в Минске и Москве.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в распространенном комитетом заявлении.

"Председатель [комитета] Джеймс Комер (республиканец от штата Кентукки) расследует серию закрытий и частичных эвакуаций посольств по всему миру при администрации Байдена", - говорится в документе. Речь идет о приостановке работы посольства США в Минске и вывозе сотрудников и членов их семей из американского посольства в Москве в 2022 году. Внимание комитета также привлекли закрытия диппредставительств в Афганистане и Судане и проведение частичной эвакуации сотрудников представительств в Нигере, Мьянме и на Гаити.

"Закрытия и ограничение предоставления услуг ведут к снижению уровня дипломатического присутствия США за рубежом", - считает Комер. По его мнению, это чревато "серьезными последствиями для граждан США, проживающих в этих странах, и иностранных граждан, которым приходится ездить в другие места, чтобы получить консульские услуги". Конгрессмен считает подобные действия "неудачей внешней политики США".

Комер направил госсекретарю Энтони Блинкену письмо с просьбой провести брифинг по этой теме. Председатель комитета хочет узнать, как глава Госдепартамента планирует достигать внешнеполитических целей в условиях приостановки и свертывания дипломатического присутствия США.

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