"Хезболлах" сообщила о гибели четырех бойцов

Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" потеряли четырех бойцов во время атаки израильских ВВС на северо-восточные районы Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

"Исламское сопротивление сообщает о гибели четырех своих бойцов, сражавшихся с израильским врагом ради поддержки палестинских братьев в секторе Газа", - сказано в тексте.

Истребители израильских ВВС нанесли во вторник ракетный удар по военным объектам в поселке Будай в окрестностях Баальбека. Ранее они атаковали базу "Хезболлах" в Хермеле на севере долины Бекаа.

В ответ шиитские бойцы атаковали штаб и казарму Армии обороны Израиля в населенном пункте Ярден на Голанских высотах. По ним было выпущено свыше 50 снарядов из реактивных систем залпового огня.

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