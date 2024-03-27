https://news.day.az/world/1647422.html Стрельба в Стамбуле - есть раненые
Стрельба в Стамбуле - есть раненые
В стамбульском районе Башакшехир произошла стрельба в автомастерской.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе перестрелки были ранены три человека.
После инцидента двое скрылись с места происшествия на мотоцикле.
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