Стрельба в Стамбуле

В стамбульском районе Башакшехир произошла стрельба в автомастерской.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в ходе перестрелки были ранены три человека.

После инцидента двое скрылись с места происшествия на мотоцикле.

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