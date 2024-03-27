https://news.day.az/world/1647442.html Нападение на генконсульство Турции в Германии - ФОТО - ВИДЕО
Нападение на генконсульство Турции в Германии - ФОТО - ВИДЕО
В Ганновере сторонники террористической организации напали на генконсульство Турции.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, нападавшие пытались повредить здание генерального консульства Турции камнями и палками.
Напомним, что накануне в Брюсселе террористы РПК напали на квартал, где живут турки.
В бельгийском районе Хёсден-Золдер в Лимбурге сторонники террористической организации РПК сожгли принадлежащие туркам автомобили.
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