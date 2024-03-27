США не поддержали реализацию проекта газопровода между Пакистаном и Ираном

США не поддерживают реализацию проекта газопровода Пакистан - Иран и предупреждают о риске санкций при ведении бизнеса с Тегераном.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам во вторник представитель Госдепартамента США.

"Мы всегда сообщаем всем, что ведение бизнеса с Ираном рискует вызвать наши санкции, и советуем всем очень внимательно к этому отнестись, - приводит слова неназванного представителя американского внешнеполитического ведомства газета Dawn. - Мы не поддерживаем достройку этого газопровода".

26 марта госминистр нефти Пакистана Мусадик Малик сообщил, что Исламабад будет добиваться от США неприменения санкций в отношении пакистанских компаний, которые в ближайшее время приступят к достройке магистрального газопровода "Мир" с Ираном.

Пакистанская государственная компания Interstate Gas Systems и иранская Iranian Gas Company подписали соглашение о строительстве газопровода еще в 2009 году. Пакистан обязался построить свой участок газопровода к январю 2015 года, но его возведение так и не закончилось, в то время как иранский участок до границы с Пакистаном уже готов к эксплуатации.

В августе 2023 года Исламабад направил Тегерану уведомление о форс-мажорных обстоятельствах, в результате которых он приостанавливает выполнение обязательств по реализации энергетического проекта до тех пор, пока остаются в силе санкции США в отношении Ирана или до получения разрешения от Вашингтона на завершение строительства газопровода.

В ответ Тегеран пригрозил обратиться в международный арбитражный суд с иском к Исламабаду на $18 млрд за невыполнение обязательств по проекту. 27 февраля временное федеральное правительство Пакистана приняло решение о достройке в течение года своего участка газопровода "Мир". Протяженность пакистанского участка магистрали составляет 800 км от границы с Ираном до морского порта Гвадар.

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