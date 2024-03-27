Макрон разгневал американских чиновников

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отправке военных в Украину разгневали американских чиновников.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

"Неоднозначный комментарий по поводу "сапог на земле" вызвал мгновенный и очень публичный упрек со стороны канцлера Германии Олафа Шольца и разгневал американских чиновников, которые в частном порядке говорят, что такой шаг может даже спровоцировать столкновение с Москвой", - отмечает агентство со ссылкой на неназванного чиновника.

В частности, отмечается, что стратегия Макрона в Африке развалилась.

Напомним, Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя".

Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции.

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