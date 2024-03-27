Число пострадавших при теракте в "Крокусе" возросло до 360
Количество пострадавших при теракте в "Крокус сити холле" возросло до 360 человек.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в центре медицины катастроф.
"По данным на утро среды, в результате теракта пострадали 360 человек, включая 11 детей", - сказали в центре.
Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".
Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших закончились.
В отношении лиц, обвиняемых в совершении теракта в концертном зале "Крокус сити холла" в России, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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