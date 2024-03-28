Армия Израиля нанесла удар по сектору Газа

Израильские военные зафиксировали ракетный обстрел одного из районов страны у границы с сектором Газа и нанесли ответный удар.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, обстрелу подвергся кибуц Кисуфим у границы с сектором, запущенная из Газы ракеты упала в незаселенной местности.

Через несколько минут после обстрела летательный аппарат израильской армии нанес удар по району, откуда запускалась ракета. В результате, по данным военных, был уничтожен палестинский радикал, запускавший этот снаряд, проинформировали в пресс-службе.

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