ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Ирака

В зоне проведения операции Pençe-Kilit на севере Ирака нейтрализованы три террориста РКК.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в среду, 27 марта сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.

В ведомстве отметили, что ВС Турции продолжают вести борьбу с терроризмом и террористами.

"Наши операции будут продолжены с настойчивостью и решимостью", - говорится в сообщении.

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