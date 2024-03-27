https://news.day.az/world/1647503.html ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Ирака
ВС Турции нейтрализовали террористов на севере Ирака
В зоне проведения операции Pençe-Kilit на севере Ирака нейтрализованы три террориста РКК.
Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, об этом в среду, 27 марта сообщила пресс-служба Министерства национальной обороны Турции.
В ведомстве отметили, что ВС Турции продолжают вести борьбу с терроризмом и террористами.
"Наши операции будут продолжены с настойчивостью и решимостью", - говорится в сообщении.
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