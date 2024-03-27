Си Цзиньпин высказался о характере отношений Китая и США

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что характер отношений между Вашингтоном и Пекином влияет не только на благополучие народов двух государств, но и на будущее человечества в целом. Об этом он заявил на встрече с представителями деловых кругов США, Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"От того, сотрудничают ли Китай и США или противостоят друг другу, зависит благополучие народов двух стран, а также будущее и судьба человечества", - сказал Си Цзиньпин.

Он отметил, что пока страны считают друг друга партнерами, уважают интересы и мирно сосуществуют, то двусторонние отношения будут улучшаться. Председатель КНР выразил надежду на интенсивность обменов между представителями всех слоев общества Китая и США.

До этого президент США Джо Байден заявил, что США готовы конкурировать с Китаем, но не ищут конфликта с ним.

По словам Байдена, в настоящий момент США находятся в выигрышном положении и способны одержать верх в экономическом соперничестве с любой другой страной в XXI веке.

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