https://news.day.az/world/1647526.html Хавьер Милей пообещал уволить 70 тысяч аргентинских чиновников
Хавьер Милей пообещал уволить 70 тысяч аргентинских чиновников
Аргентинские власти уволят порядка 70 тысяч чиновников, заявил президент Аргентины Хавьер Милей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит издание La Politica Online.
"Мы уволили 50 тысяч государственных служащих, с ними были расторгнуты контракты. Прошу обратить внимание, что сейчас количество контрактов сокращается и будет аннулировано 70 тысяч контрактов", - сказал он.
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