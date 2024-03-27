Хавьер Милей пообещал уволить 70 тысяч аргентинских чиновников

Аргентинские власти уволят порядка 70 тысяч чиновников, заявил президент Аргентины Хавьер Милей. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит издание La Politica Online.

"Мы уволили 50 тысяч государственных служащих, с ними были расторгнуты контракты. Прошу обратить внимание, что сейчас количество контрактов сокращается и будет аннулировано 70 тысяч контрактов", - сказал он.

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