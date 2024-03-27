Стало известно имя еще одного азербайджанца, спасавшего людей в "Крокус Сити Холл", передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

15-летний Эмиль Гусейнов стал гардеробщиком, чтобы заработать на карманные расходы. В день теракта он дежурил в большом гардеробе "Крокуса".

"Я помогал людям, которым мог помочь".

Когда раздались выстрелы, Эмиль, несмотря на страх, действовал по инструкции. Вокруг были паникующие, плачущие люди. Им надо было помочь - успокоить, вывести наружу.

В толпе Эмиль потерял своего одноклассника Ярослава - он тоже пришел в "Крокус" на смену.

"Мы же не знали, что такое произойдет. Прямо сейчас на нас может что-то упасть, и мы умрем здесь. Мы не ждем смерти. На самом деле я думал, если пуля в тебя прилетит, насколько это будет больно, но потом эти мысли отбросил и начал переживать за людей, которые остались в зале. Им было еще хуже, чем нам...", - рассказал Эмиль.

Ярослав нашелся позже. Позвонил другу с чужого телефона. Сообщил, что жив. После случившегося мальчики сильно повзрослели. Стали иначе смотреть на вещи. Но трагедия их не сломила.

Эмиль Гусейнов учится в московской школе №1981. Он готовится к экзаменам, хочет набрать высокий балл.

Мать Эмиля Гусейнова, работавшего в гардеробе "Крокуса" в день теракта, рассказала, как их семья справляется с психологическим стрессом. Эмиль вместе с другими гардеробщиками помогал выводить людей из горящего здания.

"Накрыло уже дома, когда он начал рассказывать эти подробности, как люди рвались в зал, как они ломали дверь, чтобы выбраться. Он говорит, что очень многих людей даже силой приходилось разворачивать и останавливать, чтобы они не вернулись обратно в зал, где остались их близкие.

Стараемся проговаривать эту ситуацию дома, пока к психологу не обращались. В выходные были дома, никуда не выходили, заказали пиццу, радовались, что у нас теперь два дня рождения", - вспоминает Марина Северова.

Отметим, что 22 марта неизвестные устроили стрельбу из автоматов в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. Инцидент произошел перед началом концерта группы "Пикник".

По данным центра медицины катастроф, количество пострадавших при теракте в "Крокус сити Холле" составляет 360 человек, включая 11 детей.

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