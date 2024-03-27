В США признали неработающей «безупречную» миссию по защите Красного моря

В США признали, что "безупречная" миссия по защите Красного моря от атак хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" на корабли не работает. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В настоящее время крупнейшие судоходные компании мира все еще избегают торгового пути, через который когда-то проходило 15 процентов мировой торговли. "Несмотря на всю дорогостоящую технику, которую США и их союзники сбрасывают на исламистскую группировку на северо-западе Йемена, они не смогли остановить атаки [хуситов] на гражданские грузовые и военные корабли", - пишет издание.

"Наша цель - избежать потерь человеческих жизней. Потерь оборудования нет... Это беспроигрышная миссия", - заявил старший офицер Колин Прайс.

Командующий флотилией США адмирал Марк Мигес, спустя три месяца после начала крупной операции военно-морской полиции, признает, что Соединенным Штатам и их союзникам предстоит еще много работы в Красном море.

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