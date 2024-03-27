В Индии ответили на замечания США по внутренним делам страны

Министерство иностранных дел Индии возразило против замечаний США о судебных процессах в стране, относящихся к внутренним делам Индии. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы решительно возражаем против замечаний представителя Госдепартамента США по поводу некоторых судебных разбирательств в Индии", - указано в заявлении.

В МИД Индии отметили, что правовые процессы в стране основаны на независимой судебной системе Индии, которая "стремится к объективным и своевременным результатам".

В ведомстве добавили, что "оскорбительные высказывания" в этой ситуации необоснованны.

Заявление было опубликовано министерством в ответ на сообщение Госдепа США о том, что он внимательно следит за информацией об аресте главного министра Дели Арвинда Кеджривала и призывает Индию к прозрачному и справедливому судебному разбирательству. Ранее Кеджривал был задержан в рамках дела о возможной коррупции и отмывании денег.

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