В Польше предложили вернуть обязательную воинскую повинность

Польше необходимо задуматься о введении обязательной воинской службы. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера в эфире YouTube-канала This Is IT - Maciej Kawecki, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По мнению Северы, Польше необходимо начать дискуссии об обязательной воинской повинности. Он подчеркнул, что воинская служба может быть связана не только со строевой подготовкой, но и с работой в сфере логистики и в киберпространстве.

"Я не до конца понимаю, почему для нас эта дискуссия так трудна", - заявил глава Бюро нацбезопасности. Он подчеркнул, что быть поляком не значит бежать из страны в случае военного конфликта. Чиновник также отметил, что после начала военного положения выезд мужчин призывного возраста из страны будет затруднен.

