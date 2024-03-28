В Бельгии заявили, что спецслужбы следят за сотнями экстремистов в стране

Около 650 экстремистов и террористов находятся под контролем спецслужб Бельгии, это на 7% меньше по сравнению с показателями 2023 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил координационный центр по анализу угроз при министерстве внутренних дел Бельгии (OCAM).

"За год количество известных экстремистов и террористов, за которыми в приоритетном порядке следят [спецслужбы], несколько уменьшилось, опустившись с 700 до 650", - приводит центр слова исполняющего обязанности директора OCAM Герта Верткаутерена. По его словам, такое снижение показателей "неудивительно", так как "большая часть последствий сирийского кризиса уже позади". При этом Веркаутерен отметил, что непосредственно уровень угрозы не уменьшается, он даже "возрос". Верткаутерен также выразил мнение о том, что необходимо повышать "устойчивость общества к экстремистской пропаганде", особенно среди молодежи.

В борьбе с экстремизмом и терроризмом важную роль играет Единый банк данных (ЕБД), в котором содержится информация о лицах, подлежащих отслеживанию со стороны спецслужб. Как отметил министр юстиции королевства и бывший директор OCAM Поль Ван Тигхельт, ЕБД быстро стал "незаменимым инструментом" для отслеживания террористов и сейчас "адаптирован к современным реалиям", что особенно важно для обеспечения безопасности страны.

По информации координационного центра, 88% лиц из ЕДБ связаны с идеологией джихадизма, 9% - с правым экстремизмом, а 2% - с левым. Остальных спецслужбы отслеживают на предмет других угроз.

Угроза терроризма остается актуальной темой для всего Евросоюза. 22 марта глава Европейского совета Шарль Мишель написал в соцсетях, что "отдает дань погибшим в теракте в Брюсселе", который произошел в тот же день 2016 года. Помимо этого, как сообщил глава МВД соседней с Бельгией Франции Жеральд Дарманен, сейчас с беспрецедентным уровнем террористической угрозы сталкивается французская республика. Чиновник добавил, что с 2020 года в стране было предотвращено 14 террористических атак.

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